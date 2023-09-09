Survivor All Star 2024 üçüncü yarışmacısı kimdir ve Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024 üçüncü yarışmacısı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun üçüncü yarışmacısını duyurdu. Survivor All Star 2024 üçüncü yarışmacısı kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Survivor All Star 2024 üçüncü yarışmacısı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a mı katılıyor? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 ÜÇÜNCÜ YARIŞMACISI KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun üçüncü yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Aleyna Kalaycıoğlu'nun dahil olduğunu açıkladı.

"ALEYNA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu açıkladı. Kalaycıoğlu'na başarılar dileyen Ilıcalı, "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Gönüllüler takımında mücadele etmişti. Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra Sinan Akçıl ve Berkay gibi isimlerle bir araya gelerek şarkıcılık kariyerine adım atmıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.