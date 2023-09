Survivor All Star 2024 kadrosu! Survivor All Star'da kimler yarışacak?

Her dönemde büyük ilgi gören Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yarışmanın ilk yarışmacısı olarak başarılı oyuncu Nihat Altınkaya'nın ismi açıklandı. Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Yarışmanın başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Survivor All Star 2024 kadrosu!

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu. Peki, Survivor All Star ne zaman? Survivor All Star tarihi belli oldu mu?

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu.

"O BİR ŞAMPİYON"

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

Survivor All Star 2024'ün başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR

1. Nihat Altınkaya

2. Diğer isimler henüz açıklanmadı