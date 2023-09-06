Survivor All Star 2024 ilk yarışmacısı kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun ilk yarışmacısını duyurdu. Survivor All Star 2024 ilk yarışmacısı kimdir? Nihat Altınkaya Survivor'a mı katılıyor? Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 İLK YARIŞMACISI KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun ilk yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Nihat Altınkaya'nın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Alptuğ Altınkaya (d. 28 Eylül 1979, Karabük), profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın 'Özledim' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.FilmografisiSinema2010 En Mutlu Olduğum Yer Kemal (Başrol)2010 Turquaze (Başrol)2009 Aşk Üçgeni (Başrol)Televizyon2021-2022 Teşkilat Hulki Gürbüzoğlu2019 Elimi Bırakma Barış Yaman2017-2019 Söz Yarbay-Albay Erdem Kaçmaz2016 Yüksek Sosyete Avukat Levent Karatay2015 Kara Ekmek Aslan2015 Medcezir Kaan Mavideniz2014-2015 Kara Para Aşk Serhat2013 Karadayı Sinan Koca2013 Tozlu Yollar Fikret2010-2011 Unutulmaz Aras2009-2010 Kahramanlar İtfaiyeci Mete2009 Yaprak Dökümü Levent Tuncel2009 Dudaktan Kalbe Aktör Umut Altuğ2007 Kurtlar Vadisi Pusu Memati'nin adamı2007 Menekşe ile Halil Tetikçi Semih2006 Binbir Gece FuatKlip2006 Funda Arar Özledim2006 Nilgül Konuşamıyorum2007 Nilgül Sen2007 Yaşar Sevda Sinemalarda2007 Aylin Aslım Ahh