Survivor All Star 2024 ikinci yarışmacısı kimdir ve Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024 ikinci yarışmacısı kimdir? Nagihan Karadere Survivor'a mı katılıyor? Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun ikinci yarışmacısını duyurdu. Survivor All Star 2024 ikinci yarışmacısı kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Survivor All Star 2024 ikinci yarışmacısı kimdir? Nagihan Karadere Survivor'a mı katılıyor? Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 İKİNCİ YARIŞMACISI KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun ikinci yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Nagihan Karadere'nin dahil olduğunu açıkladı.

"HADİ BAKALIM NAGİHAN MEYDAN SENİN"

Instagram hesabından yeni yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bir kez daha Survivor'da mücadele edeceğini söyleyerek "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi. Survivor All Star'da SMS yerine performansa dayalı olacak.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.