Survivor All Star 2022 tüm elenen yarışmacılar kimlerdir? Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımından elenen yarışmacıların isimleri!
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Survivor All Star birleşme partisine az bir süre kala izleyiciler yarışmadan elenen tüm isimler nelerdir merak etti. Peki, Survivor All Star 2022 tüm elenen yarışmacılar kimlerdir? Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımından elenen yarışmacıların isimleri! Survivor'da kaç kişi elendi? Ünlülerde elenen isimler kimler? Gönüllüler takımında elenenler kimler? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor All Star 2022 tüm elenen yarışmacılar kimlerdir? Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımından elenen yarışmacıların isimleri!
SURVİVOR 2022 ELENEN İSİMLER
- 1. eleme - Gizem Kerimoğlu : Gönüllüler
- 2. eleme - Ayşıl Özaslan : Ünlüler
- 3. eleme - Aycan Yanaç : Ünlüler
- 4. eleme - Furkan Kızılay : Ünlüler
- 5. eleme - Ezgi Hocaoğlu : Gönüllüler
- 6. eleme - Atakan Işıktutan : Gönüllüler
- 7. eleme - Yunus Emre Özden : Gönüllüler
- 8. eleme - Aşkım Burçe Tunay : Ünlüler
- 9. eleme - Birsen Bekgöz : Ünlüler
- 10. eleme - Sercan Yıldırım : Ünlüler
- 11. eleme - Berna Keklikler : Gönüllüler
- 12. eleme - Mert Öcal : Ünlüler
Şuana kadar toplamda 11 eleme yapıldı. 2 eleme daha yapılacak ve sonra birleşme partisine geçilecek.
SURVİVOR ALL STAR KADROSU
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu