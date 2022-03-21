Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor All Star 2022 tüm elenen yarışmacılar kimlerdir? Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımından elenen yarışmacıların isimleri!

SURVİVOR 2022 ELENEN İSİMLER

1. eleme - Gizem Kerimoğlu : Gönüllüler

Gizem Kerimoğlu : Gönüllüler 2. eleme - Ayşıl Özaslan : Ünlüler

Ayşıl Özaslan : Ünlüler 3. eleme - Aycan Yanaç : Ünlüler

Aycan Yanaç : Ünlüler 4. eleme - Furkan Kızılay : Ünlüler

Furkan Kızılay : Ünlüler 5. eleme - Ezgi Hocaoğlu : Gönüllüler

Ezgi Hocaoğlu : Gönüllüler 6. eleme - Atakan Işıktutan : Gönüllüler

Atakan Işıktutan : Gönüllüler 7. eleme - Yunus Emre Özden : Gönüllüler

Yunus Emre Özden : Gönüllüler 8. eleme - Aşkım Burçe Tunay : Ünlüler

Aşkım Burçe Tunay : Ünlüler 9. eleme - Birsen Bekgöz : Ünlüler

Birsen Bekgöz : Ünlüler 10. eleme - Sercan Yıldırım : Ünlüler

Sercan Yıldırım : Ünlüler 11. eleme - Berna Keklikler : Gönüllüler

Berna Keklikler : Gönüllüler 12. eleme - Mert Öcal : Ünlüler

Şuana kadar toplamda 11 eleme yapıldı. 2 eleme daha yapılacak ve sonra birleşme partisine geçilecek.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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