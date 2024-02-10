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Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı?

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Survivor All Star 2024'ün yeni yedek yarışmacısı Aleyna'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna yarışmanın merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı?

Survivor All Star 2024 Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor All Star 2024'te yer alan yeni yedek yarışmacı Kardeniz kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmasında yer almakta olan yarışmacılar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve biyografileri araştırılıyor. Peki, Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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