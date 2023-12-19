Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi?

Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Aleyna de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.