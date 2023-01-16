Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aleyna Elibol kimdir, evli mi, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Aleyna Elibol kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna Elibol kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aleyna Elibol kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna Elibol kimdir? Survivor 2023 Aleyna Elibol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Elibol 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır. Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.

İşte Elibol'un o paylaşımı;

"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."