TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının yarışmacıları açıklandı. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor Aleyna kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Aleyna kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Survivor Aleyna kimdir? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor Aleyna kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Aleyna kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Aleyna Survivor 2023'e yarışmacı olarak olarak katıldı. Aleyna hakkında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.