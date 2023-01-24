Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Aleyna'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Aleyna kimdir? 2023 Survivor Aleyna mesleği ne, kaç yaşında? Aleyna Elibol İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Aleyna Elibol İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Aleyna'nın hayatı merak konusu oldu. Aleyna Elibol hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aleyna kimdir? 2023 Survivor Aleyna mesleği ne, kaç yaşında? Aleyna Elibol İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Elibol 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.

SURVİVOR ALEYNA ELİBOL İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Aleyna Elibol İnstagram'da @aleynaelibol kullanıcı adıyla 131 bin takipçisi bulunmaktadır.