Survivor Akıl oyunları nedir, ne zaman başlayacak? Survivor 2023 başvuruları başladı mı, katılım şartları nelerdir? Survivor 2023 ne zaman?

TV8 ekranlarının sevilerek izlenen programı Survivor'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yapılan paylaşımda Survivor'ın bu sene aklın da ön planda olduğu bir sezon olacağı duyuruldu. Peki, Survivor Akıl oyunları nedir, ne zaman başlayacak? Survivor 2023 katılım şartları nelerdir? Survivor 2023 ne zaman? İşte detaylar...

Survivor akıl oyunları nedir? Survivor akıl oyunları ne demek? Survivor akıl oyunları başvurusu ne zaman başlıyor? yarışmanın merak edilen başlıkları arasında yer almaktadır. Peki, Survivor Akıl oyunları nedir, ne zaman başlayacak? Survivor 2023 katılım şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor her yıl MasterChef bittikten sonra başlamaktadır. Survivor genellikle Ocak veya Şubat aylarında başlıyor. Haliyle Survivor 2023'ün Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR AKIL OYUNLARI NEDİR?

2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Survivor 2023'e hazır mısınız?

Ada yaşamı ya da performansın dışında, aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor!"

SURVİVOR 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı. Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı.