Survivor aile ödülünü kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim? Survivor dün akşam kim kazandı?
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Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümünde takımlar aile ödülü için yarıştı. Aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim? Survivor dün akşam kim kazandı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da dün akşam haftanın yeni takımları belli oldu. Yeni takımlarının açıklanmasının ardından yarışmacılar aile ödülü için yarıştı. Aile ödülünü kazanan hangi takım oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim? Survivor dün akşam kim kazandı? Detaylar haberimizde...
Survivor'da dün akşam yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur.
Kırmızı Takım:
Nefise
Osman Can
Cansu
Ertuğ
Aziz
Barış
MAVİ TAKIM:
Yusuf
Özgür
Halil
Kürşat
Buse
Asena
Survivor'da aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği aile ödülünde 1-1 eşitlikle sonuçlanmasının ardından en iyiler mücadelesi gerçekleşmiştir. En iyilerin yarıştığı turda kazanan 3-1 mavi takım olmuştur.