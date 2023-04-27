Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümünde takımlar aile ödülü için yarıştı. Aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim? Survivor dün akşam kim kazandı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da dün akşam haftanın yeni takımları belli oldu. Yeni takımlarının açıklanmasının ardından yarışmacılar aile ödülü için yarıştı. Aile ödülünü kazanan hangi takım oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim? Survivor dün akşam kim kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur.

SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM!

Kırmızı Takım:

Nefise

Osman Can

Cansu

Ertuğ

Aziz

Barış

MAVİ TAKIM:

Yusuf

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena

SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da aile ödülünü hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği aile ödülünde 1-1 eşitlikle sonuçlanmasının ardından en iyiler mücadelesi gerçekleşmiştir. En iyilerin yarıştığı turda kazanan 3-1 mavi takım olmuştur.