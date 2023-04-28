Survivor aile ödülünü kim kazandı? 27 Nisan Survivor aile, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da dün akşam duygusal anlar yaşandı. Survivor'da oynanan aile oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Survivor 2023'ün 81. bölümünden beklenen fragman yayınlanmıştı ve ardından oynanan aile oyunu kazananı araştırıldı. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? 27 Nisan Survivor aile, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?