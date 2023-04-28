Survivor aile ödülünü kim kazandı? 27 Nisan Survivor aile, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da dün akşam duygusal anlar yaşandı. Survivor'da oynanan aile oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Survivor 2023'ün 81. bölümünden beklenen fragman yayınlanmıştı ve ardından oynanan aile oyunu kazananı araştırıldı. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? 27 Nisan Survivor aile, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor'da dün akşam aile oyunu oynandı. İletişim ödülünü kazanan takım ise araştırılıyor. Arama motorlarında Survivor aile ödülünü kim kazandı? 27 Nisan Survivor aile, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? soruları araştırıldı. İşte detaylar...
SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yarışamcılar aile ödülü için kıyasıya rekabet gerçekleştirdiler. Aile ödülünün kazananı Kırmızı takım olmuştur.