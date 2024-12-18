Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Adilhan Numan nereli?

Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Adilhan Numan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Adilhan Numan kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Adilhan Numan kimdir?

SURVİVOR ADİLHAN KİMDİR?

Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim almaktadır. Çizim yeteneği ile dikkat çeken Adilhan, aynı zamanda Amerikan futbolu konusunda da yeteneklidir. 20'li yaşlarında olan Adilhan hakkında yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2025

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor Gönüller 2025

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı