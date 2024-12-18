Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Adilhan Numan nereli?
Survivor Adilhan Numan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Adilhan Numan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor Adilhan kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Survivor Adilhan kimdir? Adilhan Numan kaç yaşında, nereli?
Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme gelirken Adilhan Numan gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Adilhan Numan kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor Adilhan Numan kimdir?
SURVİVOR ADİLHAN KİMDİR?
Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim almaktadır. Çizim yeteneği ile dikkat çeken Adilhan, aynı zamanda Amerikan futbolu konusunda da yeteneklidir. 20'li yaşlarında olan Adilhan hakkında yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
SURVİVOR 2025 KADROSU AÇIKLANDI
Survivor All Star 2025
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Survivor Gönüller 2025
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı