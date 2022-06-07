Survivor Adem nerede, neden yok, yarışmada niye yok? 7 Haziran Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, oyunda neden yok? Adem elendi mi? - Haberler

Adem sakatlandı mı? Adem yarışta neden yok? Ödül oyununda Adem niye yok? Adem rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Ödül oyununda Adem neden oynamıyor? Adem Kılıçcı elendi mi? Survivor Adem elendi mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR ADEM NEDEN OYNAMIYOR, YARIŞMADA NEDEN YOK?

Survivor'da Ünlüler takımında Adem rahatsızlığından dolayı bugünkü mücadelede oynayamayacak.

Sunucu Murat Ceylan'ın açıklamasına göre Adem bugün (7 Haziran 2022 Salı) rahatsızlığından dolayı ödül oyununda olmayacak, yarışmacı benchte de yer alamayacak.

ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Hayır, Adem elenmedi veya diskalifiye olmadı. Adem sakatlığından dolayı bugünkü ödül oyununda yer almadı.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

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