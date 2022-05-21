Survivor Adem neden yarışmıyor? 21 Mayıs Survivor Adem neden oynamıyor? Adem sakatlandı mı, iyileşti mi? - Haberler

Survivor Adem yarışmada neden oynamıyor? Adem sakatlandı mı? Adem yarışta neden yok? Survivor 2022 Adem dokunulmazlık oyununda neden yarışmıyor? Survivor 2022 Adem iletişim oyununda neden oynamıyor?

SURVİVOR ADEM NEDEN OYNAMIYOR?

Adem geçtiğimiz oyunda dizinden sakatlanmıştı. Bundan dolayı bu oyunda yer almadı. Adem sakatlığından dolayı oyunda yer almadı. Adem takımını benchten destekleyecek. Bugünkü dokunulmazlıkta yarışmayacak.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

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