Survivor Adem kimdir? Survivor'da Ayşe, Nisa, Batuhan ve Adem arasında yapılan SMS oylamasında finale yükselen isimler Adem ve Nisa oldu. Survivor finalistleri hakkında merak edilen sorular arasında Adem ile ilgili Survivor Adem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor Adem ne iş yapıyor? Survivor Adem evli mi? konuları gündem oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

ADEM KILIÇCI INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Adem Kılıçcı Instagra hesabını adem_kilicci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.