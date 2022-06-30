Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı'nın sevgilisi ve nişanlısı kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Adem'in nişanlısı kimdir? Adem Kılıçcı'nın nişanlısı kim, kaç yaşında? Nil Şenver kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nil Şenver'in mesleği nedir?

SURVİVOR ADEM'İN NİŞANLISI KİMDİR?

Survivor All Star 2022 Adem Kılıççı'nın nişanlısı "Nil Şenver" 'dir.

NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver kıdemli marka müdürüdür. Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı'nın sevgilisi ve aynı zamanda yakın tarihte nişanlısıdır. Nil Şenver 1989 tarihinde doğduğu biliniyor. 33 yaşında olan Nil Şenver Adem Kılıççı'nın Survivor All Star 2022 yarışmasında yeniden yarışmacı olarak yer almasının ardından geleneksel birleşme partisinde ilk kez adı duyuldu ve basında tanınmaya ve de araştırılmaya başlanan isimler arasında yer aldı.

Nil Şenver 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı. Ardından üniversite eğitimine İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümünde devam etti ve en iyi öğrenci olarak yüksek notla mezun oldu.

Nil Şenver kariyerine Duracell ve Braun markalarında Marka Yöneticisi olarak başladı. Pantene, Head&Shoulders, Blendax, Wella Pro Series, Koleston, Olay, Braun, Max Factor gibi dünya markalarının marka operasyonları entegrasyon müdürlüğünü ve medya iletişim ağını yönetti.

2012 yılında Orkid, Always, Discreet, Tampax gibi markaların kıdemli marka müdürü oldu. Nil Şenver 2016 yılında "Nil Şenver'den Neşe Erberk'e "Benden Sana" Başardin adlı kitabın videosunda yer alan isim oldu.

Nil Şenver Survivor yarışması ile ünlenen Adem Kılıççı ile sevgili oldu. Bu birliktelik kısa bir sürenin ardından nişanlanarak hayat buldu. Hayvansever yönü ile bilinen Nil Şenver'in Bal Kaymak isminde bir atı bulunmaktadır.

Nil Şenver Procter & Gamble şirketinde Kıdemli Marka Müdürü olarak görev yapmakta olup günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Nil Şenver aslen nereli, memleketi hakkında net bilgiler güncellenecektir.

Nil Şenver boyu 1.70 cm, kilosu 50 kg ve burcu bilinmiyor.