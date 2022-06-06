Survivor Adem diskalifiye mi olacak? Survivor 2022 Adem Kılıçcı ceza alacak mı, elenecek mi, diskalifiye mi oldu? - Haberler

Survivor 2022'nin bugünkü yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda Adem ve Atakan birbirleriyle tartışıyor. Tartışma ve kavga görüntülerinin ardından bazı izleyiciler, Survivor Adem diskalifiye mi olacak? Survivor 2022 Ademceza alacak mı, elenecek mi, diskalifiye mi oldu? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR ADEM VE ATAKAN NEDEN KAVGA EDİYOR?

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 126. bölümünde ortalık karışıyor. Atakan, parkurda önüne geçen rakibi Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Adem'in "Ben sana vurursam görürsün bak" demesiyle ortalık bir anda karışıyor ve Adem ve Atakan birbirinin üstüne yürüyor.

SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem bir oyunda karşı karşıya geliyor. Atakan, yarışma sırasında önüne geçen Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Parkurda bir şey söylemeyen Adem ise oyunu tamamladıktan sonra "Ben sana vurursam görürsün" diyerek tepki gösteriyor.

Adem'in sözü karşısında sinirlenen Atakan ise "Gel vur bakalım" diyerek yerinden kalkarak Adem'in üstüne yürüyor. Öfkeyle birbirini üzerine yürüyerek bağıran Atakan ve Adem sakinleşmeyince araya takım arkadaşları giriyor. İkili arasında nelerin yaşandığı ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.





Yayınlanan 2. fragmanda Atakan'ın Ademe yaptığı benzer hareketi, Adem Hikmet'e yapıyor. Fakat konu hakkında henüz net bilgi yer almıyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununda herşey netleşecektir.

Bu olayların ardından bazı izleyiciler Ünlüler takımındaki Adem diskalifiye mi olacak merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü ada konseyinde herşey belli olacak.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

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