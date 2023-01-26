Survivor adaya kim veda etti? Survivor dün kim elendi? Survivor elenen isim!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2023'te bu haftanın eleme adayları Yusuf Güney, Aziz, Aleyna ve Cahby oldu. Halk oylamasında en düşük SMS'i alan gönüllüler takımından Aleyna, Survivor 2023 hayallerine veda etti.

SURVİVOR 25 OCAK 2023 KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasında ilk hafta adaya veda eden Ümit Erdim'in ardından en az SMS'i alan Aleyna, Survivor 2023 hayallerine veda etti. Takım arkadaşlarının büyük bir şaşkınlık yaşadığı Aleyna ise veda konuşmasında "Çok üzüldüm, kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur" dedi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'ün dün akşam oynanan ödül oyununu kazanan ise ünlüler takımı oldu. Kadınlar yarışını 8-6'lık skorla ünlüler aldı. Erkekler oyununu de 8-3 gönüllüler kazandı. Böylece yarış, en iyilere gitti ve en iyilerde Zeynep'in sayısı ile ünlüler ödülün sahibi oldu. Yarışmacılar, Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performansları ve ardından lezzetli empanadaları yedi.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.