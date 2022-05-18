Survivor adaya kim veda edecek? 2022 Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim belli oldu mu? - Haberler

Survivor adaya kim veda edecek? 2022 Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim belli oldu mu?
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti?
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet oldu. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun hepsini Ünlüler takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler takımından bu hafta kesin bir yarışmacı adaya vedan eden isim olacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adaya veda eden isim belli olacak.
2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor All Star da bu hafta bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu sebeple Gönüllüler takımından adaya veda eden isim kesinleşecek. Survivor bu akşam kimin elendiği belli olacak. Adaya veda eden isim Seda oldu.
Ünlüler Takımı:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu