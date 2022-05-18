Survivor adaya kim veda edecek? 2022 Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim belli oldu mu? - Haberler

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet oldu. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun hepsini Ünlüler takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler takımından bu hafta kesin bir yarışmacı adaya vedan eden isim olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adaya veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor All Star da bu hafta bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu sebeple Gönüllüler takımından adaya veda eden isim kesinleşecek. Survivor bu akşam kimin elendiği belli olacak. Adaya veda eden isim Seda oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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