Survivor ada konseyi yok mu, neden yok, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak? - Haberler

Survivor ada konseyi yok mu, neden yok, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak?
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Survivor 2. dokunulmazlığın ardından Bil Bakalım oyununa geçildi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor ada konseyi yok mu, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak? merak etti. İşte detaylar...
Survivor ada konseyi yok mu, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak?
SURVİVOR 9 HAZİRAN ADA KONSEYİ YAPILMAYACAK MI?
Bugün 2. dokunulmazlığın ardından Bil Bakalım oyununa geçildi. Ada konseyi Bil Bakalım oyunundan hemen sonra yapılacak. Bil Bakalım 5'te bitecek.
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