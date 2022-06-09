Survivor ada konseyi yok mu, neden yok, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak? - Haberler

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Survivor ada konseyi yok mu, neden yok, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak?

Haberler.com - Gündem
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Survivor ada konseyi yok mu, neden yok, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak?

Survivor 2. dokunulmazlığın ardından Bil Bakalım oyununa geçildi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor ada konseyi yok mu, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak? merak etti. İşte detaylar...

Survivor ada konseyi yok mu, neden başlamadı? 9 Haziran ada konseyi ne zaman yapılacak?

SURVİVOR 9 HAZİRAN ADA KONSEYİ YAPILMAYACAK MI?

Bugün 2. dokunulmazlığın ardından Bil Bakalım oyununa geçildi. Ada konseyi Bil Bakalım oyunundan hemen sonra yapılacak. Bil Bakalım 5'te bitecek.

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