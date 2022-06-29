Survivor Acun Ilıcalı finalde neden yok, nerede? 29 Haziran 2022 Survivor İstanbul'daki final Acun konseyde neden yok, ne zaman gelir, neden sunmuyor?

Acun Ilıcalı yok mu, neden yok? Survivor 2022 Acun nerede, neden programda yok? Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor finalinde Acun Ilıcalı neden yok?

29 HAZİRAN SURVİVOR ALL STAR FİNAL'DE ACUN ILICALI NEDEN YOK, NEDEN SUNMUYOR?

Bugünkü Survivor 2022 finalinde Acun Ilıcalı şimdilik yer almadı. Sunuculuk koltuğunda başarılı sunucu Murat Ceylan yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın ilerleyen saatlerde programa dahil olması bekleniyor. Geçtiğimiz yılki finallerde de ilk başta Murat Ceylan sunuyordu sonradan Acun programa dahil olmuştu.

Acun Ilıcalı şuanda canlı yayında Survivor'ı sunmaya başladı.