Survivor Açık Artırma kim hangi yemeği kazandı? 5 Nisan Survivor açık arttırmada kimler ne yedi?
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Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu oynandı. Açık artırma oyununda kim hangi yemeği kazandı merak konusu oldu. Peki, Survivor Açık Artırma kim hangi yemeği kazandı? 5 Nisan Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin olduğu açık artırma oyununda yarışmacıların hangi yemekleri yendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor Açık Artırma kim hangi yemeği kazandı? 5 Nisan Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR 5 NİSAN AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?
Kurabiye: Yusuf
Peynir + 3 dilim ekmek: Yusuf
3 dilim ekmek + peynir + 5 zeytin: Osmancan - 500 peso
3 dilim ekmek + peynir + 3 dilim domates + 5 zeytin: Kardelen - 700 peso
ekmek + peynir + zeytin + domates + salam: Barış - 750 peso
Patates kızartması: Halil - 600 peso
Su Böreği: Ertuğ - 600 peso
Simit: Nefise - 450 peso
Tarhana Çorbası: Nefise
Kanat: Halil 650 peso
Yaprak Sarması: Buse 550 peso
Sucuk Ekmek: Kürşat - 1100 peso
Baklava: Asena - 450 peso
Lahmacun: Alper - 1100 peso
Humus: Özgür - 500 peso
Pastırmalı paçanga böreği: Murat - 550 peso