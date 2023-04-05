Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu oynandı. Açık artırma oyununda kim hangi yemeği kazandı merak konusu oldu. Peki, Survivor Açık Artırma kim hangi yemeği kazandı? 5 Nisan Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin olduğu açık artırma oyununda yarışmacıların hangi yemekleri yendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor Açık Artırma kim hangi yemeği kazandı? 5 Nisan Survivor açık arttırmada kimler ne yedi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 5 NİSAN AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?

Kurabiye: Yusuf

Peynir + 3 dilim ekmek: Yusuf

3 dilim ekmek + peynir + 5 zeytin: Osmancan - 500 peso

3 dilim ekmek + peynir + 3 dilim domates + 5 zeytin: Kardelen - 700 peso

ekmek + peynir + zeytin + domates + salam: Barış - 750 peso

Patates kızartması: Halil - 600 peso

Su Böreği: Ertuğ - 600 peso

Simit: Nefise - 450 peso

Tarhana Çorbası: Nefise

Kanat: Halil 650 peso

Yaprak Sarması: Buse 550 peso

Sucuk Ekmek: Kürşat - 1100 peso

Baklava: Asena - 450 peso

Lahmacun: Alper - 1100 peso

Humus: Özgür - 500 peso

Pastırmalı paçanga böreği: Murat - 550 peso