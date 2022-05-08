Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. En son elenen isim Barış olmuştu. Bu haftanın 3. eleme adayı da dün belirlendi. Bugünkü yeni bölümde ise ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son elenen isim Barış olmuştu. En son yapılan konseyde bu haftanın 3. eleme adayı Berkan oldu.
Survivor'ın 8 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu Acun Ilıcalı sunacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan
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