Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son elenen isim Barış olmuştu. En son yapılan konseyde bu haftanın 3. eleme adayı Berkan oldu.

SURVİVOR 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 8 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugünkü yeni bölümde ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu Acun Ilıcalı sunacak.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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