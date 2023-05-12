Survivor 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12 Mayıs Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son ada konseyinde Mavi takımdan Asena eleme adayı olarak belirlendi. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
Survivor 2023 TV8'de dizilerin olmadığı günler hariç hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Haftanın 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları sırasıyla; Ertuğ, Buse, Kürşat ve Asena oldu.
Survivor'ın 12 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan 97. bölüm fragmanı TV'de yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı Youtube henüz yayınlanmadı, fakat yakında yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümde büyük araba ödüllü ödül oyunu oynanacak.
Ünlüler
- Murat Eken
- Cansu Büşra Tuman
- Barış Telli
- Zeynep Alkan
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Nefise Karatay
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Yusuf Yıldız
- Merve Yıldırım
- Aysu Keskin
- Çağla Taşdelen
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Berdan Mardini
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aziz Ozan Dilber
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Osman Can Ural
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Batuhan Yeşilturna
- Senem Genç
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Chaby Han
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Aleyna Elibol