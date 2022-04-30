Survivor 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Nisan Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. En son elenen isim Gökhan olmuştu. Bugünkü bölümde ise haftanın 2. dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Survivor 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da dün eleme konseyi yapıldı. Gökhan, Evrim, Ayşe ve Barış arasından adaya veda eden isim Gökhan olmuştu.
Survivor'ın 30 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan
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