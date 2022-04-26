Survivor 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün Ayşe 4. eleme adayı olmuştu. Bugün ise ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu.
Bu haftanın eleme adayları Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe oldu. Dünkü dokunulmazlıkta Ayşe 4. eleme adayı seçildi. Çarşamba günü ise eleme konseyi yapılacak ve bir isim adaya veda edecek.
Survivor'ın 26 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman TV8'de yayınlandı fakat henüz Youtube'a yüklenmedi. Youtube Survivor Türkiye resmi kanalında fragman birazdan yayınlanacak. Yarınki ödül oyununa Masterchef Danilo Zanna gelecek. Kazanan takıma birbirinden güzel yemekler hazırlayacak.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan