Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu.

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Gökhan ve Gönüllüler takımından ise Evrim oldu. Bunun haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak.

SURVİVOR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 87. bölüm fragmanı yayınlandı.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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