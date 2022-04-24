Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yağmur adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu.
Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Gökhan ve Gönüllüler takımından ise Evrim oldu. Bunun haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak.
Survivor'ın 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 87. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan