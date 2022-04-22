Survivor 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Yağmur adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise yeni takımlarla haftanın ilk dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Survivor 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu. Bugün yapılan konseyde ise takımların karıştığı açıklandı. Bazı yarışmacılar diğer takımlara geçti.
Evet takımlar karıştı. Yeni takımlar ve kadro şu şekilde:
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Ayşe
- - Sude
- - Gökhan
- - Anıl
- - Sema
- - Merve
- - Batuhan
- - Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nagihan
- - Perviz
- - Atakan
- - Ogeday
- - Nisa
- - Evrim
- - Hikmet
- - Seda
- - Berkan
Survivor'ın 22 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 85. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Elif Yıldırım Gören
- Parviz Abdullayev
- Gizem Memiç
- Bora Edin
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Birsen Bekgöz
- Aşkım Burçe Tunay
- Furkan Kızılay
- Aycan Yanaç
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Ayşe Yüksel
- Berna Keklikler
- Yunus Emre Özden
- Atakan Işıktutan
- Ezgi Hocaoğlu
- Gizem Kerimoğlu