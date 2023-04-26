Survivor 81.bölüm fragmanı İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE!

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Cansu

2. eleme adayı: Asena

3.eleme adayı: Aziz

4.eleme adayı: Ertuğ

5.eleme adayı: Halil

SURVİVOR 81. BÖLÜM FRAGMANI!

Survivor yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Survivor 81.bölüm, yarışmanın resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır.