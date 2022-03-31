Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragman neden yayınlanmadı? Bugün 31 Mart Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor yeni fragman izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON YAPILAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü eleme konseyinde adaya veda eden isim Yasin oldu.

SURVİVOR 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 31 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayın akışında Survivor var fakat yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Normalde Survivor Türkiye resmi Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı bölüm bitişinin hemen ardından ekranlara geliyordu. Fakat bugün yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. TV8 yayın akışına göre Perşembe günü saat 20:00'da Survivor ekranlarda olacak.

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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