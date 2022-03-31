Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragman neden yayınlanmadı? Bugün 31 Mart Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün yapılan eleme konseyinde Yasin adaya veda eden isim oldu. Bunun ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi.. Peki, Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragman neden yayınlanmadı? Bugün 31 Mart Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor yeni fragman izle!
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Bugünkü eleme konseyinde adaya veda eden isim Yasin oldu.
Survivor'ın 31 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayın akışında Survivor var fakat yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı.
Normalde Survivor Türkiye resmi Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı bölüm bitişinin hemen ardından ekranlara geliyordu. Fakat bugün yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. TV8 yayın akışına göre Perşembe günü saat 20:00'da Survivor ekranlarda olacak.
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Elif Yıldırım Gören
- Parviz Abdullayev
- Gizem Memiç
- Bora Edin
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Birsen Bekgöz
- Aşkım Burçe Tunay
- Furkan Kızılay
- Aycan Yanaç
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Ayşe Yüksel
- Berna Keklikler
- Yunus Emre Özden
- Atakan Işıktutan
- Ezgi Hocaoğlu
- Gizem Kerimoğlu