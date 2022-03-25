Survivor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mart Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR DÜNKÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Çarşamba günkü dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmıştı. Eleme potasında ise Adem, Bora, Gizem, Evrim ve Barış vardı. 5 eleme adayından Bora adaya veda eden isim oldu. Bugün ise birleşmeden önceki sondan 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak.

SURVİVOR 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 25 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 59. bölüm fragmanı yayınlandı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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