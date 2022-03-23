Survivor 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mart Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümde eleme adayı Evrim çıkmıştı. Bugün haftanın son dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım 2 aday birden söyleyecek. Peki, Survivor 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler?
Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Dünkü Dokunulmazlık+İletişim ödülü oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler Evrim'in ismini yazdı ve Evrim haftanın 2. eleme adayı oldu. Bugünkü oyunu kaybeden takımdan 2 kişi daha isim yazılacak. Yani toplam 3 oyun oynanacak olup 2 oyunu kazanan takımdan sadece 1 kişi potaya girmiş olacaktır. Eğer Ünlüler kazanırsa Gönüllüler 2 kişinin daha ismini potaya sokmuş olacak.
Survivor'ın 23 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 57. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Elif Yıldırım Gören
- Parviz Abdullayev
- Gizem Memiç
- Bora Edin
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Birsen Bekgöz
- Aşkım Burçe Tunay
- Furkan Kızılay
- Aycan Yanaç
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Ayşe Yüksel
- Berna Keklikler
- Yunus Emre Özden
- Atakan Işıktutan
- Ezgi Hocaoğlu
- Gizem Kerimoğlu