Survivor 56.bölüm fragmanı | Survivor son bölüm ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE!
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Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son iletişim oyunu sonrasında yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...
Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Survivor'da iletişim oyununu kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? Detaylar haberimizde..
Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı: Aziz
3.eleme adayı: Asena
4.eleme adayı: Elanur
5.eleme adayı: Barış
Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.
Survivor 56. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı Survivor'un resmi YouTube kanalında yayınlanmaktadır.