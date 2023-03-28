Survivor 53.bölüm fragmanı | Survivor son bölüm ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE!
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Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...
Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? Detaylar haberimizde..
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı: Aziz
3.eleme adayı: Asena
4.eleme adayı: Elanur
5.eleme adayı: Barış
Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.
Survivor yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Survivor 53.bölüm, henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.