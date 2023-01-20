Survivor 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!

Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Ümit adaya veda etti. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...