Survivor 49.bölüm fragmanı | Survivor kim elendi, son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE!

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...