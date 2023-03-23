Survivor 47.bölüm fragmanı | Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! Survivor son bölüm ne oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...