Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödül ne? 6 Haziran Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 4. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 6 Haziran yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adası kalktı mı? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Restoran ödülünü hangi takım kazandı?

6 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor 4. dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Oyun 2 tur üzerinden oynanacak.

Gönüllüler 1-0 önde.

Skor 1-1 oldu.

İlk turda 2-2 eşitlik var.

Gönüllüler 3-2 öne geçti.

İlk turda 3-3 eşitlik var.

Ünlüler 4-3 öne geçti.

İlk turu Gönüllüler 8-4 kazanıyor. Şimdi 2. tura geçilecek.

BİRİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 6 HAZİRAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takım deniz restoranında denize karşı birbirinden lezzetli deniz mahsullerinden oluşan bir menü kazanacak. Kazanan takım birbirinden güzel hediyeler kazanacak.

Haberler.com - Gündem