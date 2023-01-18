Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
Gündem Haberleri
Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Ümit adaya veda etti. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
Survivor 2023 Çarşamba ve Perşembe günleri hariç hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Ünlüler takımından Ümit elendi.
Survivor'ın 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dün yapılan eleme konseyinde Ümit adaya veda etmişti.
Survivor yeni bölüm fragmanının bugün veya yarın yayınlanması bekleniyor.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat