Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Mart Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
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Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yapılan son eleme konseyinde Alper eleme adayı olarak seçilmişti. İzleyiciler yeni fragman yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2023 yeni bölümde neler olacak? En son kim elendi? Survivor yeni fragman izle!
Survivor 2023 TV8'de dizilerin olmadığı günler hariç hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
Survivor'da en son Ünlüler takımından Aysu elendi.
Survivor'ın 15 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 39. bölüm fragmanı TV'de yayınlandı. Yeni bölüm fragmanının Survivor resmi Youtube kanalında da yakında yayınlanması bekleniyor. Henüz Youtube kanalında yayınlanmadı.
Ünlüler
- Murat Eken
- Cansu Büşra Tuman
- Barış Telli
- Zeynep Alkan
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Nefise Karatay
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Yusuf Yıldız
- Merve Yıldırım
- Aysu Keskin
- Çağla Taşdelen
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Berdan Mardini
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aziz Ozan Dilber
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Osman Can Ural
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Batuhan Yeşilturna
- Senem Genç
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Chaby Han
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Aleyna Elibol