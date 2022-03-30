Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynandı, dün ise dokunulmazlık oynandı. Bugünkü eleme konseyinde Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan'dan birisi adaya veda edecek. Peki, Survivor 30 Mart elenen kim oldu? Survivor hangi yarışmacı elendi? Gönüllüler takımından adaya kim veda etti?

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yenmişti. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi. Gönüllüler 3. ve 4. eleme adayı için Gökhan ve Yasin'in ismini verdi. Buna göre bu hafta 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

2. eleme adayı : Hikmet

3. eleme adayı : Gökhan

4. eleme adayı : Yasin

Elenen isim Yasin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim adaya veda etti açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Elenen isim : Yasin

Elenen isim Yasin oldu.

SURVİVOR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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