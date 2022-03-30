Survivor 30 Mart elenen kim oldu? Survivor hangi yarışmacı elendi? Gönüllüler takımından adaya kim veda etti?
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Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 30 Mart elenen kim oldu? Survivor hangi yarışmacı elendi? Gönüllüler takımından adaya kim veda etti? Bugün kim elendi?
Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynandı, dün ise dokunulmazlık oynandı. Bugünkü eleme konseyinde Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan'dan birisi adaya veda edecek. Peki, Survivor 30 Mart elenen kim oldu? Survivor hangi yarışmacı elendi? Gönüllüler takımından adaya kim veda etti?
Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yenmişti. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi. Gönüllüler 3. ve 4. eleme adayı için Gökhan ve Yasin'in ismini verdi. Buna göre bu hafta 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından oldu.
Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:
- 1. eleme adayı : Evrim
- 2. eleme adayı : Hikmet
- 3. eleme adayı : Gökhan
- 4. eleme adayı : Yasin
Survivor'da bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim adaya veda etti açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
Elenen isim : Yasin
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Parviz Abdullayev
Gizem Memiç
Elif Yıldırım Gören
Bora Edin
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Birsen Bekgöz
Aşkım Burçe Tunay
Furkan Kızılay
Aycan Yanaç
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Berna Keklikler
Yunus Emre Özden
Atakan Işıktutan
Ezgi Hocaoğlu
Gizem Kerimoğlu