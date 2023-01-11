Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?

Survivor yarışmasının yeni sezonu için yayın tarihi belli oldu. Aynı zamanda yarışmacılar da tek tek açıklandı. Gelişmeler yakından takip edilirken Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak gibi konular araştırıldı.