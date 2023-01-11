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Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?

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Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?

Survivor yarışmasının yeni sezonu için yayın tarihi belli oldu. Aynı zamanda yarışmacılar da tek tek açıklandı. Gelişmeler yakından takip edilirken Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak gibi konular araştırıldı.

Survivor 2023 kadrosunda bu yıl influencerlar, ünlüler, gönüllüler yer alacak. Kadroları gören izleyiciler Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak gibi konuları araştırdı. Peki, Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur

Chaby Han

Kürşat Juan

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Gündem Magazin Haberler

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