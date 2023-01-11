Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?
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Survivor yarışmasının yeni sezonu için yayın tarihi belli oldu. Aynı zamanda yarışmacılar da tek tek açıklandı. Gelişmeler yakından takip edilirken Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak gibi konular araştırıldı.
Survivor 2023 kadrosunda bu yıl influencerlar, ünlüler, gönüllüler yer alacak. Kadroları gören izleyiciler Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak gibi konuları araştırdı. Peki, Survivor 3 takım mı olacak? 2023 Survivor bu sene kaç takım olacak?
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga