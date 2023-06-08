Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 8 Haziran Perşembe 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 3. eleme adayı kimdir?

Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu Nefise kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Nefise bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 3. eleme adayı kimdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Nefise kazandı. Nefise eleme adayı belirledi.

SURVİVOR HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlığını Nefise kazandı. Nefise haftanın 3. eleme adayı olarak bir yarışmacının ismini söyleyecek.

SURVİVOR HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

1. eleme adayı : ERTUĞ

2. eleme adayı : OSMAN CAN

3. eleme adayı : ÖZGÜR

Haftanın 1. ve 2. eleme adayları Ertuğ ve Osman Can olmuştu. Birazdan 3. eleme adayı açıklanacak.

Haftanın 3. ve son eleme adayı Özgür oldu. Nefise, Özgür'ün ismini söyledi.