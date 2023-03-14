Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor 2023 haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım Ünlüler oldu. Buna göre Gönüllüler haftanın 3. eleme adayını çıkartacak. Peki, Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor 2023 haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor 2023 haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme ne zaman olacak?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Buna göre haftanın 3. eleme adayı Gönüllüler takımından çıkacak.
Gönüllüler birazdan ada konseyinde 3. eleme adayını belirleyecek. Birazdan oylama yapılacak.
Alper toplam 5 oy aldı ve haftanın 3. gitme adayı seçildi.
Haftanın 1. eleme adayı Ünlüler takımından Cansu olmuştu. İkinci eleme adayı Aziz olurken 3. eleme adayı ise Alper oldu.
1. eleme adayı : Cansu
2. eleme adayı : Aziz
3. eleme adayı : Alper