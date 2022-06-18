Survivor 3. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 18 Haziran Cumartesi Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Atakan olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 18 Haziran Cumartesi 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 18 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Ogeday
- - Hikmet
- - Nagihan
- - Nisa
- - Ayşe
- - Berkan
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.
Adem Ayşe'yi yarı finalde 3-2 yenerek finale çıktı.
FİNAL : ADEM VS NAGİHAN
Şuanda Nagihan 3-1 önde. 4 olan dokunulmazlığı kazanacak.
KAZANAN : NAGİHAN
Dokunulmazlığı sahibi Nagihan oluyor. Nagihan finalde Adem'i 4-1 yeniyor.
Dokunulmazlığı kazanan isim 3 arkadaşıyla birlikte ödülden faydalanacak. İletişim ödülüne giden isimler Nagihan, Adem, Ayşe ve Nisa oluyor.