Survivor'ın 27. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve nereden izlenebileceği konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor 27. Bölüm fragmanı nereden izlenir? 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen yarışma programı Survivor'ın 27. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölümde konseyde gerçekleşen tartışma seyircilerde merak uyandırdı.

SURVIVOR 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mustafa'nın sürekli Merve'nin sözlerini kesmesine dayanamayan Yunus Emre "Bu nasıl bir model ya" diyerek tepki gösterince tansiyon bir anda yükseldi. Mustafa "Ben başkasına benzemem bana böyle konuşamazsın" deyince ikili birbirinin üzerine geldi. Gerilimin iyice tırmandığı anlarda diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. İki ismin "Burada olmaz dışarı gel sen" demesinin ardından kavga görüntüleri ekrandan alındı.