Yarışmacıların haftalık kazançları, önceki performansları ve tanınırlıklarıyla doğru orantılı olarak belirleniyor. Survivor 2025 Ünlüler takımındaki bazı isimlerin kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor. Survivor 2025 yarışmacıları maaşları özellikle sosyal medyada tartışılıyor. Peki, Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Survivor 2025 Ünlüler takımında en yüksek maaşı kim alıyor? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

Batuhan Gökgöz 80 bin TL

Tuğba Yeni 75 bin TL

Adilhan Numan 70 bin TL

Dilşah Kurt 75 bin TL

Mevlüt Koçak 75 bin TL

Kübra Avcı 70 bin TL

Göksu Küçükali 75 bin TL

Kaan Kazgan 80 bin TL