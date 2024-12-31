Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
Survivor 2025 All Star yarışmacılarının haftalık kazançları, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oluyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki yarışmacılar arasında ücret farkları dikkat çekiyor. Peki, Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? İşte detaylar!
Yarışmacıların haftalık kazançları, önceki performansları ve tanınırlıklarıyla doğru orantılı olarak belirleniyor. Survivor 2025 Ünlüler takımındaki bazı isimlerin kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor. Survivor 2025 yarışmacıları maaşları özellikle sosyal medyada tartışılıyor. Peki, Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Survivor 2025 Ünlüler takımında en yüksek maaşı kim alıyor? Detaylar haberimizde...
SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?
Ünlüler takımı - haftalık ücretler;
İsmail Balaban 120 bin TL
Serenay Aktaş 110 bin TL
Barış Murat Yağcı 100 bin TL
Sema Aydemir 110 bin TL
Zeynep Alkan 85 bin TL
Batuhan Karacakaya 105 bin TL
Yağmur Banda 95 bin TL
Ayşe Yüksel 90 bin TL
Adem Kılıçcı 125 bin TL
Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;
Batuhan Gökgöz 80 bin TL
Tuğba Yeni 75 bin TL
Adilhan Numan 70 bin TL
Dilşah Kurt 75 bin TL
Mevlüt Koçak 75 bin TL
Kübra Avcı 70 bin TL
Göksu Küçükali 75 bin TL
Kaan Kazgan 80 bin TL