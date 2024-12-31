Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025 All Star yarışmacılarının haftalık kazançları, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oluyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki yarışmacılar arasında ücret farkları dikkat çekiyor. Peki, Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? İşte detaylar!

Yarışmacıların haftalık kazançları, önceki performansları ve tanınırlıklarıyla doğru orantılı olarak belirleniyor. Survivor 2025 Ünlüler takımındaki bazı isimlerin kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor. Survivor 2025 yarışmacıları maaşları özellikle sosyal medyada tartışılıyor. Peki, Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Survivor 2025 Ünlüler takımında en yüksek maaşı kim alıyor? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

Batuhan Gökgöz 80 bin TL

Tuğba Yeni 75 bin TL

Adilhan Numan 70 bin TL

Dilşah Kurt 75 bin TL

Mevlüt Koçak 75 bin TL

Kübra Avcı 70 bin TL

Göksu Küçükali 75 bin TL

Kaan Kazgan 80 bin TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
img

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında
Takımı borç batağında
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba İstanbul okul yok mu (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Hakkari okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Hakkari okul yok mu (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Erzurum okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Erzurum okul yok mu (Son Dakika Erzurum Valiliği)? Hatay okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Hatay okul yok mu (Son Dakika Hatay Valiliği)? Giresun okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Giresun okul yok mu (Son Dakika Giresun Valiliği)? Iğdır okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Iğdır okul yok mu (Son Dakika Iğdır Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Gaziantep okul yok mu (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Gümüşhane okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Gümüşhane okul yok mu (Son Dakika Gümüşhane Valiliği)? Isparta okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Isparta okul yok mu (Son Dakika Isparta Valiliği)? İZSU İzmir su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Torbalı, Menderes, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.