Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programdan ilk tanıtım geldi. Böylelikle yarışmanın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2025 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla Survivor'ın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Her sezon birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor'da yeni yılla birlikte mücadele başlayacak.

İŞTE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

ALL STAR KADROSU:

1. İsmail Balaban

2. Serenay Aktaş

3. Barış Murat Yağcı

4. Sema Aydemir

5. Zeynep Alkan

6. Batuhan Karacakaya

7. Yağmur Banda

8. Ayşe Yüksel

9. Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER KADROSU:

1. Kaan Kazgan

2. Tuğba

3. Göksu

4. Adilhan

5. Mevlüt

6. Dilşah

7. Kübra

8. Batuhan